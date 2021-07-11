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«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور .. ( التفاصيل )

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«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) «خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور .. ( التفاصيل )

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بدأت وزارة الداخلية في تفعيل 9 خدمات الكترونية عبر بوابة مرور ،في أطار التحول الرقمي، وتمكين المواطنين من سداد كافة الرسوم الخاصة بمركباتهم ومنع وجود أي زحام على منافذ وحدات المرور على مستوي الجمهورية، للحد من انتشار وباء كورونا في اطار الإجراءات الاحترازية للفيروس.
ونستعرض «المصري اليوم» تفاصيل الخدمات الالكترونية الجديدة عبر موقع بوابة مرور مصر.. للدخول.. أضغط هنا

1- اصدار الملصق الالكتروني
2- تجديد رخصة المركبة
3- بدل فاقد رخصة المركبة
4- بدل تالف رخصة المركبة
5- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة
6- بدل فاقد رخصة قيادة
7- بدل تالف رخصة قيادة
8- الاستعلام عن المخالفات المرورية
9- لوحتك .

- لسداد رسوم إصدار الملصق إلالكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية.
- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لإنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.
- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

- يختار المواطن رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
-يجب أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .
- يدفع مالك السيارة جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .
- في حالة وجود فحص فني أو حظر بيع أو عدم تركيب الملصق فلا يجوز توصيل الرخصة.
- اختيار عنوان واضح لتوصيل الرخصة أو استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
-إذا اختار المواطن توصيل الرخصة ،فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

1- الرخصة السابقة .
2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
3- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»


- تعد موافقة المالك على اصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .
- وجودة شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل


1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
2- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»

المصرى اليوم

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