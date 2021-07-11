أخبار عاجلة

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان -
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

Print
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات الجديدة بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، أثناء أداء طالبات الشعبة الأدبية امتحانهن في مادة اللغة العربية.

وأكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم التواصل، على الفور، بغرفة عمليات المحافظة، وتم الدفع بالفنيين المختصين، وأُعيد التيار الكهربائي إلى اللجنة بعد مرور أقل من ربع الساعة على انقطاعه.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة الأدبية 5 آلاف و309 طلاب وطالبات، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 آلاف و283 طالبًا وطالبة، وغاب منهم 26 طالبًا وطالبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان

نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟