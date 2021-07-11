انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

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شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات الجديدة بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، أثناء أداء طالبات الشعبة الأدبية امتحانهن في مادة اللغة العربية.

وأكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم التواصل، على الفور، بغرفة عمليات المحافظة، وتم الدفع بالفنيين المختصين، وأُعيد التيار الكهربائي إلى اللجنة بعد مرور أقل من ربع الساعة على انقطاعه.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة الأدبية 5 آلاف و309 طلاب وطالبات، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 آلاف و283 طالبًا وطالبة، وغاب منهم 26 طالبًا وطالبة.