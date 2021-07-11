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أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

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أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع
أغلقت 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الوقائية للحد من انتشار كورونا

أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، أعمال رفع 2881 متراً مكعباً من النفايات المرفوعة، وتطهير وتعقيم 652 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 400198 متراً طولياً للشوارع، وتعقيم وتطهير 724 متراً طولياً للأرصفة.

كما أغلقت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار ، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية الميدانية للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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