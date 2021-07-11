وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة

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بمساحة تجاوزت 32 ألف متر مربع من السجاد الفاخر وبمواصفات عالمية

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرّمة، أعمال مشروع فرش مسجدَي نمرة بمشعر عرفات، والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، وذلك بمساحة تجاوزت 32 ألف متر مربع من السجاد الفاخر وبمواصفات عالمية، ووفق الطراز الإسلامي المميز وبأسعار منافسة.

يأتي المشروع في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت أعمال فرش مسجد نمرة مساحة تتجاوز 29 ألف متر مربع، وكذلك أعمال الفرش بمسجد المشعر الحرام بأكثر من ألفي متر مربع، ويتم تعقيمها بشكل مستمر بأحدث التقنيات، حيث رُوعي خلال تنفيذ مشروع الفرش تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما شملت الاستعدادات تجهيز مسجدَي "نمرة والمشعر الحرام" بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية، ومنها: وضع مسارات للحركة، وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.