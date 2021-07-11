أخبار عاجلة

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان -
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة

Print
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة
بمساحة تجاوزت 32 ألف متر مربع من السجاد الفاخر وبمواصفات عالمية

وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرّمة، أعمال مشروع فرش مسجدَي نمرة بمشعر عرفات، والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، وذلك بمساحة تجاوزت 32 ألف متر مربع من السجاد الفاخر وبمواصفات عالمية، ووفق الطراز الإسلامي المميز وبأسعار منافسة.

يأتي المشروع في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت أعمال فرش مسجد نمرة مساحة تتجاوز 29 ألف متر مربع، وكذلك أعمال الفرش بمسجد المشعر الحرام بأكثر من ألفي متر مربع، ويتم تعقيمها بشكل مستمر بأحدث التقنيات، حيث رُوعي خلال تنفيذ مشروع الفرش تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي المستجد.

كما شملت الاستعدادات تجهيز مسجدَي "نمرة والمشعر الحرام" بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية، ومنها: وضع مسارات للحركة، وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع