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مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة

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أشادوا بالبرامج الطبية للندوة العالمية التي تقدم العلاج المجاني للمحتاجين

مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة

قام عددٌ من المسؤولين الحكوميين في السنغال يتقدمهم نائب حاكم إقليم كولخ ورئيس بلدية مدينة كونغيل والنائبة البرلمانية (فانتا سال)، بشكر المملكة العربية من خلال ما تنفّذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي من جهود انسانية في برامجها الطبية التي تقدم الرعاية الصحية والعلاج المجاني للشعب السنغالي في مناطق مختلفة.

جاء ذلك لدى زيارتهم للقافلة الطبية التي ينفذها مكتب الندوة في السنغال في مدينة كونغيل، واستفاد منها نحو (1000) مريض في تخصصات أمراض الأطفال وأمراض القلب وأمراض النساء والسكري والضغط وعلاج الأسنان، إضافة للكشف العام على المرضى.

شارك في القافلة (20) طبيباً وممرضاً أجروا فيها عدداً كبيراً من العلميات الجراحية اللازمة ومئات الكشوف الطبية ووزّعوا الأدوية المجانية لجميع المرضى.

وثمّن مدير مكتب الندوة فتحي عيد، جهود الإدارة المحلية بمنطقة كونغيل في تسهيل أمور القافلة التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح، وأشاد بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً في دعم البرامج والمشروعات التي تقدم الرعاية الصحية للإنسان في كل مكان.

مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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