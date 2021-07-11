الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

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أكد فضيلة الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره .

وأضاف الدكتور على جمعة في رد على بيان عمر إدريس مفتي إثيوبيا الذي تطاول فيه على بيان شيخ الأزهر حول أزمة سد النهضة، :«أن مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن الرسول الله صلى الله وعليه وسلم حول المياه».

وأوضح خلال لقاء برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الزبير ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول: «اسقي يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك» وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورا بعد الحصول على حصتنا منه.

ورفض الدكتور على جمعة خلال رد على بيان مفتي إثيوبيا توصيف عمر إدريس بالشيخ واكتفى بتوصيفه بالأستاذ عمر قائلًا :«نفترض فيه الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله الذي يدعي العدالة في قومه، سياسة التجويع الذي يتعرض لها تيجراي هل هذه من العدالة والإنصاف؟ أو من الديانة؟ أو هل حدثت في تاريخ المسلمين، أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟ ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية» .