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شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا اليوم رغم الاقبال على شراء اللحوم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وارتفعت أسعار الدواجن ما بين 2 إلى 5 جنيه للكيلو الواحد حسب النوع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة أسعار تراوحت بين 27- 28 جنيها للكيلو، بينما يتراوح السعر للمستهلك ما بين 31-33 جنيها للكيلو وسجلت الفرخه المجمدة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، بينما وصل سعر كيلوالدواجن الساسو 40 جنيها وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدى اسعار بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو ووصل سعر كيلو البانيه 72جنيه بينما يباع كيلو الأوراك ب 36جنيه .

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة في السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.