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منتخب اليد يواجه ألمانيا وديًا قبل أولمبياد طوكيو

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منتخب اليد يواجه ألمانيا وديًا قبل أولمبياد طوكيو منتخب اليد يواجه ألمانيا وديًا قبل أولمبياد طوكيو

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يواجه، اليوم الأحد، الوطني لرجال كرة اليد نظيره الألماني، في إطار المباراة الودية بين الفريقين، استعدادًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات: الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على منتخب البرازيل بنتيجة (32-25) في المباراة الودية التي جمعتهما.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى فرنسا قادمة من ألمانيا، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 12 يوليو الحالي.

ويتواجد في صفوف الفراعنة بقيادة المدير الفني جارسيا باروندو، كل من: محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، محمد على، محمد سند، أكرم يسري، أحمد الأحمر، خالد يحيى، محسن رمضان، أحمد مؤمن صفا، عمر الوكيل بكار، يحيى الدرع، حسن وليد قداح، على زين، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل، أحمد هشام السيد دودو، أحمد خيري، سيف الدرع.

ويذكر أن المنتخب الوطني شارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي أقيمت في في شهر يناير الماضي، وأحرز المركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك حامل اللقب.

المصرى اليوم

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