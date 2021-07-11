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حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على تهنئة الدولي المصري محمد النني نجم وسط نادي آرسنال الإنجليزي على احتفاله اليوم الأحد 11-7-2021 بعيد ميلاده التاسعو العشرين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي «يورباليج» فيديو استعرض خلاله 4 أهداف سجلها محمد النني في البطولة تحت تعليق: «محمد النني وأهدافه في الدوري الأوروبي.. عيد ميلاد سعيد النني».

وجاءت الأهداف الأربعة التي سجلها النني جميعها من تسديدات صاروخية دكت مرمى خصومه.

وجاءت الأهداف على النحو التالي:

1- بقميص آرسنال في مرمى أولمبياكوس اليوناني في دور الـ 16 من البطولة موسم 2020-21.

2- بقميص آرسنال في شباك دوندالك الأيرلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات موسم 2020-21.

3- بقميص آرسنال في نادي باتي بوريسوف البيلاروسي في الجولة السادسة من دور المجموعات لموسم 2017-18.

4- بقمبص بازل في شباك فيورنتينا الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2015-16.