«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات

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أعلن مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية انه تم وضع خطة إكثار لزيادة كمية تقاوي الأساس لفول الصويا في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساحة المحاصيل الزيتية خاصة محصول فول الصويا لتقليل الفجوة الزيتية وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بزيادة مساحة فول الصويا وتوفير التقاوي اللازمة لتفعيل الزراعة التعاقدية.

من جانبه، شدد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على أهمية متابعة الباحثين بوحدة فول الصويا بقسم بحوث المحاصيل البقولية وضرورة المتابعة اليومية لحقول إكثار فول الصويا جيزه 111 مربي والمنزرعة بمركز أبو قرقاص قرية اتليدم بمحافظة المنيا بحقل المزارع المهندس محمد أصلان، موضحًا أنه تم تكليف الدكتور جمال عبدالعزيز رئيس الفريق العلمي للمحاصيل البقولية بمحافظة المنيا بالمرور على الحقول المنزرعة ابتداء من 5/10 /2021 حتى 2021/6/2 وكانت الحقول بحالة ممتازة من ناحية النمو الخضري والتزهير والعقد وامتلاء القرون ولا توجد أي إصابات حشرية أو مرضية.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن التوجه نحو زراعة فول الصويا ضمن محاصيل الموسم الصيفي الحالي يأتي نظرًا لأهميته من ناحية العائد الاقتصادي للفلاح المصري بعد تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحصول وإعلان الحكومة عن أسعار توريد لصالح وزارة التموين بـ8 آلاف جنيها للطن، موضحًا أن الدولة تستهدف زراعة 250 ألف فدان، خلال الموسم الزراعة الصيفي الحالي.

وأضاف «خليل»، إنه بفضل الجهود البحثية والارشادية تطورت المساحة المنزرعة كما ارتفعت الانتاجية حتى اصبحت مصر هي الاولى على مستوى العالم من ناحية التفوق الإنتاجي بنسبة 40٪ عن المتوسط العالمي ونسبة 30٪ عن الولايات المتحدة الامريكية المنتج الرئيسي لهذا المحصول، مشيرًا إلى إنه مع ذلك فقد لوحظ في السنوات العشر الماضية انخفاض المساحة المنزرعة من فول الصويا بمصر بسبب إرتفاع تكاليف الانتاج وثبات انتاجية الفدان وبالتالي انخفاض العائد من وحدة المساحة.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان، أن الجهود البحثية تركزت في التصدي لتلك المشاكل وتوصلت إلى امكانية تقليل التكاليف بنحو 25٪ وزيادة انتاجية الفدان بنحو 30٪ وتحقيق صافي مرتفع للفدان عن طريق زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاج المقاومة لدودة ورق القطن ولا تحتاج للرش بالمبيدات مما يوفر حوالي 20٪ من التكاليف وتقليل حدة التلوث البيئي وزيادة أعداد الحشرات النافعة.

وأشار «خليل»، إلى أن البحوث ساهمت في تقليل معدلات الأسمدة الأزوتية بإجراء التلقيح البكتيري للبذور وقت الزراعة وإضافة جرعة تنشيطية فقط مقدارها 15كجم ازوت للفدان امام رية المحاياه مما يوفر 10٪ من التكاليف وبذلك يمكن توجيه كميات هائلة من الاسمدة الازوتية لمحاصيل أخرى غير بقولية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي، إن صنف 111 يتميز بمقاومته لدودة القطن ويمكن زراعته محملا مع الذرة، وصلاحيته للزراعة في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل أو الأراضي الجديدة وتتراوح إنتاجيته ما بين 1.5 وحتى 1.7 طن للفدان.

وأضاف «عزمي»، أن صنف جيزة 111 هو صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة وق القطن ينضج بعد نحو 115- 120 يومًا من الزراعة وتنجح زراعته بجميع محافظات الجمهورية حتى الوادي الجديد والأراضي الجديدة بجنوب الوادي ولا ينصح بتأخير زراعته عن آخر شهر مايو وتتراوح إنتاجيته حول 1.7 طن للفدان بالأراضي القديمة و1.2 -1.4 طنًا للفدان بالأراضي الجديدة.

وأوضح رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي أن صنف جيزة 22 هو صنف مستنبط بالتهجين عالي المحصول متوسط المقاومة لدودة ورق القطن ينضج بعد حوالي 115 يوماً من الزراعة لذا ينصح بزراعته بمحافظات مصر الوسطى والعليا ولا ينصح بتأخير زراعته عن اخر شهر مايو وتتراوح إنتاجيته بين 1.5- 1.7 طن للفدان بالأراضي القديمة و1.2- 1.4 طنا للفدان بالأراضي الجديدة بجنوب الوادي.

ولفت «عزمي»، إلى أن فول الصويا يزرع بصفة عامة خلال شهر مايو وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوي تتم زراعته خلال النصف الثاني من نفس الشهر وتجود زراعة أصناف فول الصويا في الاراضي الخصبة جيدة الصرف قليلة الحشائش والأراضي الصفراء ويمكن زراعته في الاراضي الجيرية والرملية مع تجنب الزراعة في الاراضي الملحية أو غير المستوية أو سيئة الصرف أو استخدام مياه ري بها نسبة ملوحة مرتفعة وعدم تكرار زراعة فول الصويا بنفس قطعة الأرض سنويًا حتى لا يساعد ذلك على انتشار الامراض.

وأضاف رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي أن زراعة الفدان يحتاج نحو 30 كجم تقاوي منتقاه ومعتمدة من وزارة الزراعة ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعاً لانتشار الحشرات والامراض وتدهور المحصول، مشددًا على إنه يجب العناية بتسوية الأرض حيث يؤدي عدم التسوية إلى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط وإلى ركود مياه الري في البقع المنخفضة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الانبات وضعف واصفرار النباتات وبالمثل فإنه في الخطوط المرتفعة يكون نمو النباتات ضعيفًا نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة وفي كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي لذلك تحرث الارض جيدًا وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطاً في القصبتين.

وأوضح «عزمي»، أن محصول فول الصويا يعتبر من المحاصيل الحساسة لمياه الري لذلك يجب أن يتم بأحكام وعلى الحامي ويراعى التبكير برية المحاياة على أن تكون رية خفيفة (تجرية) بعد 10-12 يوماً من الزراعة في الاراضي القديمة وبعد 5- 6 ايام بالأراضي الجديدة لتحسين التكشف وتنشيط تكوين العقد الجذرية على النبات وذلك في طريقتي الزراعة العفير والحراتي.

ولفت رئيس قسم البقوليات إلى ضرورة ان يوالى الري بعد ذلك كل 15 يومًا في أراضي الوادي وكل 5-8 أيام في الاراضي الجديدة حسب قوام التربة هذا ويوقف الري عند بداية نضج المحصول وعلاماته بدء اصفرار الاوراق في الجزء السفلي من النبات وتساقط بعضها وتمام امتلاء القرون وتحول بعضها إلى اللون البني ويكون ذلك قبل الحصاد بثلاثة أسابيع.

وشدد «عزمي»، على إنه يراعى عدم تعطيش النباتات ولا سيماً في فترتي التزهير والعقد حيث ان تعطيش النباتات يؤدي إلى ضعف نموها وصغر حجم البذور وضمورها وبالتالي قلة المحصول وتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي موضحا إنه يجب تجنب الري الغزير حيث يؤدي إلى اصفرار النباتات نتيجة لتعرضها لأمراض أعفان الجذور والذبول وغسيل العناصر الغذائية.

زراعة فول الصويا في المنيا

زراعة فول الصويا في المنيا