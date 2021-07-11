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أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر

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أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر

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انتظم طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام الامتحانات لهم، حيث يؤدي 2211 طالبا وطالبة الامتحانات وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول اللجان، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

وانتظر أولياء الأمور خارج أسوار المدارس باحثين عن منطقة بعيدة عن لهيب الشمس لارتفاع درجات الحرارة في مدن الأقصر، وعبر كل منهم عن قلقه من الامتحانات بطريقته الخاصة وأخذوا فى الدعاء لأبنائهم الطلاب.

ومنعت الأجهزة الأمنية تواجد أولياء الأمور أمام اللجان حرصًا على الطلاب وتوفير جو من الهدوء لهم حيث وضعت أمام اللجان ممر كبير من الحواجز حتى الدخول لأبواب اللجان والمرور من بوابات التعقيم.

المصرى اليوم

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