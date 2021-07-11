مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم اللقاء المرتقب في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بين إنجلتراو إيطاليا في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب ويمبلي في نهائي البطولة القارية.

كما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مصر المقاصة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد الجيش بالسويس.

تنطلق مباراة نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

تنقل مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث في المنطقة العربية.

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2.. bein sport max 2، bein sport max 1.

اقرأ أيضا:

ترتيب هدافي يورو 2020 قبل النهائي بين إنجلترا وإيطاليا .. وفرص هاري كين وستيرلنج

وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي:

محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، وحكم الفيديو طارق مجدي ويساعده عاطف حسين

تقام مباراة الأهلي ضد المقاصة في السابعة مساء اليوم الأحد 11-7-2021 على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، حتى تتاح الفرصة أمام عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة نهائي يورو 2020 المقرر إقامتها في التاسعة مساء نفس اليوم بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء، وأعلن قائمة الفريق التي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وأعلن عبدالجليل قائمة المقاصة والتي جاءت على النحو التالي:

محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي ومحمد عادل أمو وأحمد صبيحة وفارس طارق وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.

ويدخل الأهلي المباراة ضد المقاصة بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي قفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمد شريف- حسين الشحات

تنقل مباراة الأهلي ضد المقاصة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت