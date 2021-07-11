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طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا

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طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا

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بدأ طلاب القسم الأدبي بالثانوي العام في المنيا، اليوم الأحد، أداء امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات آخر العام، داخل 86 لجنة عامة بينها 62 لجنة للنظام الحديث «التابلت» و24 لجنة عامة لطلاب المنازل والراسبين، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وأمنية مشددة بمحيط اللجان.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة والأجوبة، من مركز توزيع الأسئلة إلى مقر اللجان العامة، وإعادتها إلى الكنترول الرئيسي بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظم 13745 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، في أداء امتحان مادة اللغة العربية، داخل 86 لجنة عامة، مؤكدًا انتظام سير الامتحانات وحضور الملاحظين والمراقبين في وقت مبكر من الصباح.

المصرى اليوم

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