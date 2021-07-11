٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد

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يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية في ثانى أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن 850 طالبا إجمالى طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية بماراثون الثانوية العامة من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، وأنه على أولياء الأمور عدم التزاحم أمام اللجان تجنبا لإثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم.

وقال إن غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تواصل أعمال متابعة سير أعمال امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020- 2021، بجانب المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع الإدارات التعليمية الخمس.

مشيرا إلى تضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جدير بالذكر ان المحافظة وفرت عددا من أجهزة التكييفات ومبردات المياه لكافة اللجان وتركيب مظلات خارج اللجان حفاظاً على الطلاب من حرارة الشمس، فضلاً عن توفير سيارات إسعاف وبوابات تعقيم وكشف حراري أمام بوابات اللجان.