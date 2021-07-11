طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة

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يؤدي عدد 602 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، الأحد، إن الطلبة يؤدون الامتحان وفق نظام التقييم الجديد في عدد 23 لجنة من بينها 9 لجان بالعريش «8 لجان إلكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتان إلكترونيتان وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد «8 لجان إلكترونية ولجنتان ورقيتان»، ولجنة واحدة بنخل إلكترونية.

وأكد «رضوان» على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان امتحانية والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات، والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتزويدها بالمطهرات اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان.

وشهد محيط اللجان الامتحانية تواجدا مكثفا لقوات الأمن، بجانب انتشار رجال المرور، وإغلاق الشوارع في محيط اللجان وتحويل مسار السيارات الي طرق بديلة لمنع التكدسات المرورية.