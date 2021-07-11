السيطرة على حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب في مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بنشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بعدد ١٠ سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص باختناقات وحروق بسيطة، جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان وخروجهم عقب تلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وبالفحص تبين أن المصنع مقام على مساحة تقدر بحوالي 3000 متر، وأن الحريق نشب داخل المخزن، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسبابه.