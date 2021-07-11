أخبار عاجلة

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان -
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأيد الزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنية إسترليني لـ«توأم زينة»

Print
تأيد الزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنية إسترليني لـ«توأم زينة» تأيد الزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنية إسترليني لـ«توأم زينة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، بتأيد الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر بالزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام «عز» بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان

نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟