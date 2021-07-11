توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

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توافد طلاب الأدبي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات استعدادًا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي، حيث يؤدي 2211 طالبًا الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

كان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

ووجه «ألهم» بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

واطمأن على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهابًا وإيابًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن.

ووافق على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان، مؤكدًا ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.