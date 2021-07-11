بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى العاشرة من صباح اليوم الأحد، وسط تطبيق كل الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المشددة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم، وذلك قبل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

ومن المقرر أن يؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، ورؤساء المدن والأحياء.