امتحانات الثانوية العامة .. أول تدخل برلماني بسبب «اللوغاريتمات» و«ضيق الوقت»

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في أول تدخل برلمانى، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وقال عضو مجلس النواب إن هناك العديد من الشكاوى من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وحالة من الارتباك التي أصابت أولياء الأمور قبل الطلاب، جراء ما تضمنه امتحان الثانوية العامة من بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال أن هناك عددا من الأسئلة يوجد لها أكثر من إجابة، وهذا الأمر تسبب في حيرة للطلاب، في الوقت الذي يوجد أسئلة أخرى بمثابة لوغاريتمات، متابعا: «هذا التناقض سينعكس على الطلاب في باقى الامتحانات من الأفضل أن تكون هناك شفافية ووضوح في وضع الأسئلة المباشرة التي لا تحتمل أكثر من إجابة».

واستكمل عضو مجلس النواب أن من أبرز الشكاوى في امتحانات الثانوية العامة أيضا ضيق الوقت، حيث اشتكى العديد من الطلاب من قصر الوقت، وأن هذا الامتحان كان يتطلب المزيد من الوقت، وكان يجب أن يتم مراعاة ذلك، بالإضافة إلى أنه لا يوجد اتفاق على إجابة محددة على سؤال واحد على الأقل، وهذا الأمر خلق حالة من القلق لدى جميع طلاب امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتابع: «الجميع مع فكرة أن تكون أسئلة الثانوية العامة مبنية على التحصيل العقلى لتنمية قدرات الطلاب، ولكن في نفس الوقت كان لزاما إعلاء المنطق ووضع أسئلة مباشرة خاصة أن الوقت محدود والجميع يعلم الحالة التي تسببها الثانوية العامة سواء لأولياء الأمور أو الطلاب ولحين القضاء على هذه الفزاعة غير مقبول أن نجرب في أبنائنا».

وكانت وزارة التربية والتعليم نفت كل مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية، مؤكدة إن كل مايتم نشره مزور وغير صحيح. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل من قبل الجهات السيادية بدءا من مرحلة الطباعه وحتي نقل صناديق الأسئلة الكنترولات ولجان الامتحانات. وأضافت أن كل تلك الشائعات هدفها إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع، مطالبة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانصياع لتلك الدعوات.