أخبار عاجلة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

Print
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة
ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

اغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 786 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، وأسفرت الجولات عن مصادرة 635 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وفي سياق متصل، صادرت بلدية العتيبية الفرعية خلال حملتها المشددة التي تقوم بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع 596 كجم من الخضراوات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال

شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال