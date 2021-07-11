قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

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قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعقد عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

قالت الداخلية ان ذلك يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

وأضافت: ان الخطة التعليمية تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة.

لجان الثانوية العامة في السجون

لجان الثانوية العامة في السجون