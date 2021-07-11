الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

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أدانت الولايات المتحدة و20 دولة أخرى في بيان مشترك أمس السبت الصين لإغلاقها صحيفة آبل ديلي «Apple Daily» المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وأصدرت المجموعة المؤلفة من 21 حكومة البيان من خلال تحالف حرية الإعلام وهو شراكة بين الدول التي تشكلت في عام 2019 للدعوة إلى حرية الإعلام وسلامة الصحفيين.

عبر التحالف عن قلقه الشديد بشأن الإغلاق القسري لصحيفة آبل ديلي، واعتقال موظفيها من قبل سلطات هونج كونج«.

وقالت الحكومات إن استخدام القانون لقمع الصحفيين هو «خطوة سلبية تقوض درجة عالية من الحكم الذاتي وحقوق وحريات الناس في هونج كونج».

وقالت المجموعة: «يأتي الإجراء ضد آبل ديلي على خلفية زيادة الرقابة على وسائل الإعلام في هونج كونج، بما في ذلك الضغط على استقلال الإذاعة العامة والإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها السلطات ضد الصحفيين».

وعبرت الحكومات عن قلقها بشأن احتمال إدخال تشريع جديد قالوا إنه يمكن أن «يقضي على التدقيق والنقد من قبل وسائل الإعلام لسياسات الحكومة وأفعالها».

وأضاف البيان: «لقد كانت حرية الصحافة مركزية لنجاح هونج كونج وسمعتها الدولية على مدار سنوات عديدة. ويجب على سلطات هونج كونج والبر الرئيسي للصين أن تحترم وتدعم هذا الحق المهم بشكل كامل، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية للصين.»

ووقع البيان حكومات أستراليا، والنمسا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، وسلوفاكيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأُجبرت صحيفة آبل ديلي على الإغلاق بعد اعتقال خمسة من محرريها ومديريها التنفيذيين واتهامهم بالتواطؤ مع دولة أجنبية، في انتهاك لقانون الأمن القومي الذي تم فرضه مؤخرًا.

وأشارت السلطات إلى أكثر من 30 مقالاً، زعمت إنها لعبت دوراً في تشجيع الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون لقمع الصحفيين بسبب شيء نشروه.

وفي وقت سابق أدان الرئيس الأمريكي بايدن الصين بسبب إغلاقها لصحيفة آبل ديلي، قائلاً إن الصين «أصرت على ممارسة سلطتها لقمع وسائل الإعلام المستقلة وإسكات الآراء المعارضة».

وأضاف بايدن في بيان يوم الخميس: «إنه يوم حزين لحرية الإعلام في هونج كونج وحول العالم. من خلال الاعتقالات والتهديدات والإرغام من خلال قانون الأمن القومي الذي يعاقب على حرية التعبير، أصرت بكين على ممارسة سلطتها لقمع وسائل الإعلام المستقلة وإسكات الآراء المعارضة».

وأوضح بايدن أن: «الصحفيون هم الذين يقولون الحقيقة، ويحاسبون القادة ويحافظون على تدفق المعلومات بحرية، وهذا مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى في هونج كونج».

وطالب بايدن بكين بالتوقف عن استهداف الصحافة المستقلة، والإفراج عن الصحفيين والمسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الذين تم اعتقالهم.

وأشار بايدن إلى أن «عمل الصحافة ليس جريمة».

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس طبعت صحيفة آبل ديلي نسختها الأخيرة يوم الخميس، وفي غضون ساعات نفدت المليون نسخة التي تم طبعتها.