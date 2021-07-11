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نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان

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نشبّ حريق، منذ قليل، داخل مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

المصرى اليوم

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