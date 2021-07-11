أخبار عاجلة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة»

Print
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد، محكمة جنايات المنيا، اليوم الاحد، موعدا للنطق بالحكم، في قضية اتهام 65 متهما بالتورط في اقتحام، وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما .

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندروس فهمي، قد حددت في مايو الماضي، الاحد 11 يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس 50 متهما احتياطيا على ذمة القضية.

يذكر أن مركز شرطة العدوة، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق». وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مابين 3- 15 عاما، وتم أعادة محكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021