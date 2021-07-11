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صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

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صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة
زرعتها عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.. وتشكيلات أمنية للحماية على مدار الساعة

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فكّكت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وأكد رئيس العراقية مصطفى الكاظمي؛ أمس، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، وفق " اليوم".

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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