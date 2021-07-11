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مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

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مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت
صحيفة: المشتبه فيه رفض دفع قيمة ما طلبه واعتدى بالضرب على المجني عليه

مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

استيقظت منطقة أبو فطيرة بالكويت على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مقيم هندي يعمل في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، حيث عثر عليه داخل منزل مواطن جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وتبدو عليه آثار عنف وإصابة بليغة بالرأس.

وقال مصدر أمني، إنه وفور تلقي بلاغ بالواقعة، توجّه رجال الأمن إلى المنزل، وشاهدوا الآسيوي البالغ من العمر 41 عاماً جثة هامدة، وملقى على ظهره وتبدو عليه آثار عنف، فجرى استدعاء وكيل النائب العام الذي كلّف رجال الأدلة الجنائية برفع الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة ووقتها، كما كلّف رجال المباحث بكشف مُلابسات الجريمة.

وأضاف المصدر، وفق "القبس"، أن تحريات رجال المباحث الأولية دلت على أن الشكوك تحوم حول ابن صاحب المنزل، وهو من أرباب السوابق ومتوارٍ عن الأنظار، مشيراً إلى أن رجال المباحث توصلوا إلى معلومة تفيد بأن المشتبه فيه اعتدى بالضرب على العامل الآسيوي، الذي رفض مغادرة المنزل، بعد أن رفض المشتبه فيه دفع قيمة ما طلبه.

وأوضح المصدر، أنه جرى تعميم بيانات المشتبه فيه على جميع النقاط الأمنية، تمهيداً لضبطه والتحقيق معه، وكشف أسباب ومُلابسات القضية، مشيراً إلى أن عملية ضبطه مسألة وقت لا أكثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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