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السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح

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السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح
المركز: فتح التصاريح قريباً وتحديد قيمة الرخصة عبر منصة "فطري"

السماح ببيع

أكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الصيد بالمملكة لم يُمنع ولكن تم تنظيمه من خلال ضوابط لضمان استدامة التنوع الأحيائي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض.

وحول فتح التصاريح للأسلحة، وخاصة بندقية الشوزن ثم حظر الصيد بها، فقد أوضح المركز أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتى يتم وضع ضوابط خاصة به.

وفي السياق ذاته، بيّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم فتح تراخيص الصيد خلال أسابيع قليلة، وسيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.

وأضاف أن صيد الطيور المهاجرة لم يُمنع، حيث إن معظم الطيور المصرح بصيدها هي طيور مهاجرة، ولكن تمّ منع صيد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض منها فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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