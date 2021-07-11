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اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي»

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اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي»

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تستأنف محكمة جنايات المنيا، الأحد، جلسات إعادة محاكمة 18 متهما، بينهم 15 محبوسا احتياطيا، و3 مفرج عنهم، في أحداث شغب شرطة مطاي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندروس فهمي، قد حددت الاحد 11 يوليو لاستأنف جلسات المحاكمة، وسماع المرافعات والدفاع عن المتهمين.

يذكر أن مركز شرطة مطاي، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، التي عاقبتهم بالسجن بمدد تراوحت ما بين 3 – المؤبد. وقد تم القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم .

المصرى اليوم

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