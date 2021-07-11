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الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع

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الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع

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وجه فضيلة الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رسالة إلى عمر إدريس مفتي إثيوبيا بسبب توظيفه للدين الإسلامي في أزمة سد النهضة والتطاول على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته ببرنامج من ، المذاع عبر فضائية cbc، أن مفتي إثيوبيا تجاوز في حق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي نشر بيانا طالب خلاله بحق المصريين والسودانيين في مياه النيل، بعد التعنت الإثيوبي في تسوية أزمة سد النهضة.

وطالب مفتي الديار المصرية السابق، أن مفتي إثيوبيا غير موفق ووقع في محاذير عديدة في بيانه للرد على شيخ الأزهر وكان عليه أن يطلب الإنصاف والعدل والتحلي بالأدب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد أن عمر إدريس لم يطلع على ملف سد النهضة لفهم حقوق المصريين والسودانيين بوضوح لكن واضح أنه طلب منه أن يرد فرد دون فهم وإطلاع على شيخ الأزهر.

وأشار إلى أن: «مصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسؤولية واتزان وصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية، وتحقيق مصلحة الشعب المصري».

وأوضح أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مردفا أن «إثيوبيا ترفض التعامل بإيجابية وهذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة في طرح قضيتنا العادلة على الجتمع الدولي».

المصرى اليوم

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