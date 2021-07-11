شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"

★ ★ ★ ★ ★

هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تقلّده الحكم بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

تزامناً مع زيارة سلطان عُمان الشقيقة السلطان "هيثم بن طارق"، للمملكة العربية السعودية، اليوم، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وثّق التاريخ صورة تذكارية سابقة له، قبل ٣٧ عاماً بمعية الراحل الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وقال المشرف العام على الإعلام بوزارة الرياضة سابقاً "خالد فهد الحسين": "في ذاكرة التاريخ.. ‏جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في لقطة تذكارية مع الراحل الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله)، في حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي السابعة 1984م، حين كان جلالته رئيساً للاتحاد العُماني لكرة القدم".

يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان "هيثم بن طارق" هي الأولى خارجياً منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، وتمتد إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبيرين من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.