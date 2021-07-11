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شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

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شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض
في أول زيارة خارجية لسلطان عُمان منذ توليه مقاليد الحكم

شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

يغادر في هذه الاثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى المملكة التي ينتظر أن يصل إليها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

"ضيف الملك سلمان"، يغادر العاصمة مسقط، نحو المملكة، رفقة وفد رفيع من المسؤولين في السلطنة.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني قُبيل الزيارة؛ إنها تأتي "تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية ، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلديْن على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّد العنزي، في تصريح صحفي على أن الزيارة تعدّ محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول إلى شراكة اقتصادية متميزة.

وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثالٌ يُحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين.

وأشار إلى تقارب رؤية 2030 السعودية، ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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