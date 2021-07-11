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حافظت على الربحية وعملياتها التشغيلية تستعد للانتقال إلى مرحلة نمو جديدة

أعلنت شركة "زين السعودية" نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021، التي أظهرت استمرار الشركة في الحفاظ على مسار الربحية لعملياتها، إذ سجلت أرباحاً صافية بلغت 42 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات عن هذه الفترة 1,896مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بتحقيق أرباح مبقاة بعد تمكنها من إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، وفقاً للمسار الزمني لإستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مبينةً أن المؤشرات المالية الرئيسة دخلت في حقبة جديدة من النمو، وذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الخدمات، ومتخطيةً التحديات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وقال الأمير نايف بن سلطان الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية ": "أظهرت النتائج المالية التزامنا الكامل بتحقيق أهدافنا لهذه المرحلة، كما حافظت الشركة على مسار الربحية بفضل استراتيجيتها التشغيلية المتميزة، التي أسهمت في تحقيق أهدافها الاستثمارية والابتكارية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجالات كافة".

وأعرب الأمير نايف، عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية في الشركة، وجميع فرق العمل التي تمكنت من صناعة هذا الإنجاز والتحول بالشركة، مؤكداً "أن الشركة تلتزم بدعم كل جهود الاستدامة الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية المملكة العالمية كأحد أهم مراكز الاقتصاد الرقمي العالمي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نجحت الشركة في أن تحقق التوازن بين تحسين الأداء المالي، والاستمرار في التوسع وتطوير مسارها التشغيلي على كل المستويات، وتُوج ذلك بامتلاك الشركة أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) ونشرها في 50 مدينة من خلال 4700 برج، وهو ما حقق للعملاء أفضل تجربة لخدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة. ورسخت في السنوات الأخيرة حضورها في كل القطاعات، وعقدت شراكات إستراتيجية مع كبرى الجهات الاستثمارية والحكومية في المملكة، لتوفير قائمة واسعة من المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التحول الرقمي في المملكة. ومن ضمن هذه الشراكات مطار "خليج نيوم"، الشراكة الحصرية مع شركة "البحر الأحمر للتطوير" لتكون أكبر منطقة إنشاءات مغطاة بالكامل بشبكة الجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط، كما أنها نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع (مدن) لتمكين الثورة الصناعية الرابعة في المملكة. كما وقعت مع هيئة تطوير مكة المكرّمة اتفاقاً لتوفير شبكة الاتصالات في مشروع الفيصلية، كوجهة رائدة للخدمات الذكية، لتعزيز مركزها الاقتصادي والتنموي على الخريطة الرقمية العالمية".

وتوجه الدغيثر، بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة على الدعم اللامحدود الذي وجدته الإدارة التنفيذية في تحقيق هذا الإنجاز. كما أعرب عن تقديره للإدارة التنفيذية وجميع موظفات وموظفي الشركة على الجهود والأداء المتميز في كل المجالات، والذين بفضلهم وصلت زين اليوم إلى هذه المرحلة المتميزة من الإنجازات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، "أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع والانتشار للشركة، عبر تعزيز استثماراتها في التوسع الرأسي لتطبيقات شبكات الجيل الخامس (5G) في قطاعات متعددة، وهو الأمر الذي أصبح مطلباً حيوياً لتطوير عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات التي باتت أكثر اعتماداً على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. هذا، إلى جانب ترسيخ موقع (زين السعودية) في عالم الابتكار الرقمي، وتطوير عدد من المنتجات في هذا المجال مثل التكنولوجيا الماليةFinTech ، الرعاية الصحية، الترفيه الرقمي، حلول الدرون (Drone)، وغيرها".

الجدير بالذكر أن مجموعة "زين" حصلت على المركز الأول كشركة اتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ، حيث إنها مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (بي)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد نجاحها في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".

وعلى صعيد آخر، تستمر "زين السعودية" في تعزيز دورها على مستوى الاستدامة المؤسسية، حيث شاركت في رعاية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، كما دخلت في شراكة إستراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" (مينتور السعودية) لإطلاق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتنمية البشرية.

وحققت "زين السعودية" تميزاً لافتاً في عديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات، حيث أعلنت شركة "أوكلا" العالمية المالكة لموقع Speedtest، المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، فوز "زين السعودية" بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عن النصف الأول من عام 2021.

وتفوقت بأفضل شبكة للجيل الخامس (5G) وأداء للبيانات في العاصمة الرياض، بحسب تقرير شركة umlaut العالمية الصادر لهذا العام، ما أسهم في أن تكون الرياض الأسرع بين عواصم العالم على مستوى سرعات الجيل الخامس (5G)، متقدمةً على عواصم مثل طوكيو ودبلن.

محلياً، أشار تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من 2021، إلى تصدر "زين السعودية" في خدمات الجيل الخامس (5G) في كل مناطق ومدن المملكة التي شملها التقرير، وتصدرها أيضاً في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل. وكذلك، فازت "زين السعودية" بالمركز الأول في تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2021م في 4 ألعاب إلكترونية هيFortnite :، FIFA 21، APEX Legends وDota 2، ومؤشر متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس (5G) المتنقل على مستوى المملكة.