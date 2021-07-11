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.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

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بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ .. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟
زارها 15 ألف شخص رغم الإغلاق العام بسبب كورونا

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

يتهافت الزوّار على مزرعة في بنغلاديش لمشاهدة البقرة "راني" البالغة من العمر 23 شهراً، التي نالت شهرة واسعة، حيث إنها مرشحة للقب أصغر بقرة في العالم.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يبلغ طول قامة البقرة البوتانية (نسبة إلى منطقة بوتان في الهمالايا) البالغة من العمر 23 شهراً، 51 سنتيمتراً فقط، وتزن 28 كيلوغراماً.

وعلى الرغم من الإغلاق العام بسبب كوفيد، إلا أن أكثر من 15 ألف شخص زاروا البقرة "راني" في مزرعتها الواقعة في "تشاريغرام" القريبة من العاصمة دكا.

وقدم مدير المزرعة حسن هاولادار، طلباً لتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قائلاً إن "راني" هي أصغر بقرة في العالم.

وقالت رينا بيجوم، وهي إحدى الزائرات للمزرعة، لخدمة بي بي سي باللغة البنغالية: "لم أرَ شيئأً كهذا في حياتي".

وكان هاولادار قد اشترى "راني" العام الماضي من مزرعة أخرى في منطقة نوغون شمال غربي بنغلاديش.

وقال إنه كانت لديها مشكلات في المشي وتخاف من البقرات الأخريات في مزرعة "شيكور أغرو"، ولهذا عُزلت عن بقية القطيع.

وأضاف هاولادار أنها "لا تأكل كثيراً. فهي تأكل كمية صغيرة من النخالة والقش مرتين في اليوم. وهي تحب التجوال في الخارج وتبدو سعيدة عندما نحتضنها".

ويحمل الرقم القياسي الحالي لأصغر بقرة في العالم البقرة "مانيكيام"، الموجودة في الهند المجاورة، التي يبلغ طول قامتها 61.1 سنتيمتر من حافرها حتى أعلى نقطة في ظهرها.

وقال هاولادار لبي بي سي، إن محققين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيزورون المزرعة هذا العام للتحقق مما إذا كانت "راني" ستأخذ اللقب.

وفي ظل بقاء أسابيع قليلة فقط على عيد الأضحى المبارك، كانت هناك تخمينات حول ما إذا كانت البقرة "راني" سيتم بيعها لتكون أضحية في العيد. لكن المسؤولين عن المزرعة قالوا إنه ليست لديهم خطط للتخلي عن البقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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