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إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور.. استنوا النتيجة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 09:46 صباحاً
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