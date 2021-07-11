«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

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قال الدكتور محمد أبوالغار إن إنشاء الدولة اليهودية والتغيرات في اقتصاد عبدالناصر كان أحد أهم الأسباب في هجرتهم من مصر، والإخوان ومصر الفتاة «بهدلوا اليهود تفجير وتحريض ضدهم».

وأشار خلال حفل توقيع أحدث مؤلفاته «يهود مصر في القرن العشرين..كيف عاشوا ولماذا خرجوا»، مساء اليوم بالقنصلية الفرنسية، إلى تاريخ اجتماعي منصف وحقيقي عن اليهود المصريين، بحضور كثيف لنخبة من رجال الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام والتاريخ والسياسة.

وأوضح أن أول مجموعة بدأت الرحيل سنة 1948 والأغلبية هاجرت إلى فرنسا ولم يذهبوا إلى إسرائيل والذي قرر الهجرة إلى إسرائيل هما الفقراء فقط والموجة الثانية 1952 بعد ثورة 23 يوليو وبعد 1954 الموجة الثالثة بعد فضيحة لافون والهجرة الكبرى كانت 1956 بعد العدوان الثلاثي على مصر وآخر مجموعة كانت 1967 ولم يتبقى إلا كبار السن وانقرضوا مع الوقت.

وقال «أبوالغار»: «اليهود موجودين من قبل الميلاد وحارة اليهود حي كبير يضم اليهود الفقراء وكلما تحسن أحوالهم كانوا ينتقلون إلى أماكن أخرى في القاهرة».

وتابع: «من أبرز حكايات حارة اليهود تردد إن ليلي مراد أسلمت بعد زواجها من أنور وجدي وفي حارة اليهود قرروا أن يزيلوا صورها من المحلات والمنازل التي كانوا يتفاخرون بها ويغلقون الراديو عندما كانت تذاع أغانيها ثم تردد أنها ذهبت ليلا إلى حارة اليهود وحضرت صلاة في المعبد هنا ورجعت الأهالي ترفع صورها وتسمع أغانيها».

وأكد أن اليهود لم يكن يسعوا للحصول على الجنسية المصرية على قدر سعيهم بشغف للحصول على جنسية أي دولة أوروبية للمميزات التي يحصلون عليها حتى لو قرروا استمرار إقامتهم في مصر.

واستطرد: «اليهود المصريين ليسوا طائفة واحدة ولا مجموعة متجانسة ويتكلمون عدد كبير من اللغات ومع الوقت فقدوا اللغة العربية وكان لهم مشاريع ضخمة في مصر مثل المواصلات العامة وغيرها وكانوا يتولون مهام المالية حتى الثلاثينات وكانوا معظمهم ضد الصهيونية وكان لهم مشاركات كبيرة ثقافية ومشاركات محدودة سياسية ما بين الشيوعية وحزب الوفد الذين ظلوا ينجحوا في انتخاباتهم حتى 1953».

وقال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة: «إن الكتاب مرجع هام في مكتبة المنزل وهو يبدأ من حيث انتهى الآخرين وأشار لكتابات كثيرة عن اليهود وأكمل على الجزء الأول الذي أصدره سنة 2004 واعتمد على مصادر جديدة أعطت حالة واقعية للطائفة بالإضافة إلى إن الكتاب يتميز بفرس قوي ويتناول اليهود بشكل موضوعي وأشار بشكل رائع لخروج اليهود بأكثر من مصدر».

وقال المهندس إبراهيم المعلم: «دكتور محمد أبوالغار أثرى المكتبة العربية هذه السنة بثلاث كتب هم أمريكا وثورة 1919 والوباء الذي قتل 18 ألف مصري وأخيرا يهود مصر في القرن العشرين والذي يقدم من خلاله تاريخ اجتماعي منصف وحقيقي عن اليهود المصريين، من خلال أكثر من 50 كتاب أجنبي وحوارات لأكثر من 12 شخصية ما بين يهودية وباحثة في مجال اليهود».

أبوالغار