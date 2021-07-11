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التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

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التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

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نفت وزارة التربية والتعليم كل مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية، مؤكدة إن كل مايتم نشره مزور وغير صحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل من قبل الجهات السيادية بدءا من مرحلة الطباعه وحتي نقل صناديق الأسئلة الكنترولات ولجان الامتحانات.

وأضافت أن كل تلك الإشاعات هدفها إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع ،مطالبة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانصياع لتلك الدعوات.

المصرى اليوم

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