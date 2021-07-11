حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية ثبات حالة الطقس في مصر وعدم وجود تغيرات جوهرية فى الطقس حتى يوم الخميس المقبل، وترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، ويظل الطقس شديد الحرارة فى جنوب مصر، وتصل درجة الحرارة العظمي اليوم فى مصر إلي 41 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد فى تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع أن تكون درجات الحرارة فى مصر عمومًا شبة ثابتة ما عدا يوم الجمعة فترتفع قلبلاً، تظل درجات الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحري ثابتة حتى يوم الأربعاء عند 36 درجة ورتفع يوم الخميس إلي 37 درجة والجمعة تصل إلي 38 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة ثابتة عند 38 درجة حتى يوم الأربعاء وترتفع الخميس إلي 39 وتصل الجمعة إلي 40 درجة.

وتظل متوسطات درجات الحرارة العظمى ثابتة على السواحل الشمالية عند 30 درجة حتى الأربعاء المقبل وترتفع الخميس والجمعة إلي 32 درجة، كما تظل درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة حتى الأربعاء وتصل الخميس والجمعة إلي 35 درجة.

وتكون العظمي في جنوب سيناء عند 38 درجة الأحد وترتفع إلي39 درجة حتى الخميس وتصل إلي 40 درجة الجمعة، بينما تكون المحسوسة 40 الأحد وتظل 41 درجة حتى الخميس وتصل الجمعة إلي 42 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي فى شمال الصعيد 38 درجة للعظمي و40 للمحسوسة الأحد والأربعاء، و39 للعظمي و41 للمحسوسة أيام الإثنين والثلاثاء والجمعة، و37 للعظمي و39 للمحسوسة الخميس.

وتكون درجات الحرارة المتوسطة فى جنوب الصعيد 41 للعظمي و42 للمحسوسة أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، و42 للعظمي و43 للمحسوسة أيام الثلاثاء والجمعة.

ويستمر الطقس خلال الأسبوع حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا ويكون مائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية، ويظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويظل الطقس معتدل الحرارة رطب ليلاً بكافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يرفع من الاحساس بزيادة درجات الحرارة، كما أن ارتفاع درجات الرطوبة النسبية يرفع من الشعور بارتفاع الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين و4 درجات.

وتنشط الرياح على السواحل جنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية بما يقلل من الشعور بارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً، وتتكون الشبورة على الطرق السريعة والزراعية قرب المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم

يكون الطقس اليوم شديد الشبه مع حالة الطقس غدًا وكذلك الطقس أمس ويظل شديد الحرارة رطب خلال النهار فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، والقاهرة، ومائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب علي الوجه البحري، بينما يكون الطقس رطب ومعتدل الحرارة ليلاً فى مصر.

تكون حالة البحر المتوسط من معتدل لمضطرب والرياح شمالية غربية والموج من مترين لمترين ونصف، أما البحر الأحمر فيكون معتدل والرياح من شمالية غربية لشمالية شرقية وارتفاع الموج من 1.5 مترًا إلي 2.25 مترًا.

تظل الشبورة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، واتجاه الرياح فى مصر عمومًا شمالية غربية سرعتها من 14 إلي 15 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم 36-25 والمحسوسة 38، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 31-24 والمحسوسة 34 درجة.

وتكون أعلي درجة حرارة للعظمي فى مصر اليوم 41 درجة فى الأقصر وأسوان وإدفو وأبو سمبل والوداي الجديد، وتكون درجة الحرارة الصغري 27 درجة فى الأقصر والوادي الجديد، و28 درجة فى أسوان وإدفو، و29 درجة فى أبو سمبل.وتصل درجات الحرارة المحسوسة إلي 42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسيوط 38-25، بني سويف 38-25، المنيا 38-24، قنا 40-26، الغردقة 38-28، شرم الشيخ 38-28، سوهاج 39-26، الطور 36-25، شلاتين 38-27، حلايب 35-29، العريش 33-24، الفيوم 38-24،.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الاسماعيلية 38-23، دمنهور 33-25، السويس 37-25، بلطيم 32-24، المنصورة 36-24، السلوم 31-23، رفح 32-23، الزقازيق 36-24، دمياط 32-25، بورسعيد 32-25، طنطا 34-25، سيوة 36-23، شبين الكوم 36-25 درجة.

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