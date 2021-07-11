توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

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بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية التوافد على لجان الامتحانات لأداء الكشف الحراري وتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل بدء امتحان اللغة العربية.

ويؤدي اليوم طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري، وكذلك طلاب الثانوية العامة المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بنحو 60 دقيقة للتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع بعد الإجابة عليها منزلياً لرؤساء اللجان ليتم تصحيحها.

وفي حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب (عدم اجتياز)، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأكدت الوزارة تطبيق قانون الغش على أي محاولة للغش، حيث يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات. كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.