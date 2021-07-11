موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا والقنوات الناقلة في نهائي يورو 2020

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يبحث العديد من المشجعين عن موعد نهائي اليورو 2020 وتردد القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا ، وملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة النهائية بين إنجلترا وإيطاليا.

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تحدد طرفي نهائي اليورو 2020 والتي ستكون بين منتخبي ايطاليا وانجلترا لتنتهي البطولة الرائعة التي لعبت من 11 يونيو إلى 11 يوليو في القارة الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي اليورو 2021

ونشاهد مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث فى منطقة الوطن العربي.

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 . bein sport max 2 ، bein sport max 1

وتقدم المصري اليوم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي اليورو عبر شاشات أخرى بجانب بين سبورت القطرية مثل

2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria

2.2 BNT3 HD Bulgaria

2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV

TFI france

التردد 11681

الاستقطاب أفقي – H

معدل الترميز 27500

tvp HD poland التردد 11179

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500

وستكون مواجهة اليوم، هي الأولى بين فريق إيطاليا وفريق إنجلترا في أمم أوروبا منذ نسخة 2012، وفاز المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح، أما أول مواجهة بينهما في كأس الأمم الأوروبية، فجرت في نسخة 1980، وفازت فيها إيطاليا أيضاً، بهدف دون مقابل.

وستكون مباراة اليوم، هي النهائي الأول للمنتخب الانجليزي في الأمم الأوروبية، وبالتالي يتطلع "الأسود الثلاثة"، إلى لقبهم الأول، بينما سيكون النهائي الرابع للمنتخب الايطالي على مدار تاريخهم الأوروبي، ويبحث "الآزوري"، عن الفوز بثاني ألقابه في أمم أوروبا بعد غياب 53 عاماً، إذ كان لقبه الأول في عام 1968.