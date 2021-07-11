وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى

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حدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 5 ضوابط صلاة الأضحى مؤكدًا أنها لن تختلف عن نفس ضوابط صلاة الفطر المبارك الماضي لكن ستكون أفضل حالًا.

وأضاف وزير الأوقاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء السبت، إن المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة سيؤدي فيها المصلين صلاة عيد الأضحى بضوابط ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقصير وقت التكبير بما لا يزيد عن 7 دقائق واستمرار عدم فتح دورات المياه وعدم تجاوز الخطبة عن 10 دقائق.

وأوضح وزير الأوقاف أن الأمور الحالية أفضل حالًا في ظل استمرار تطعيم لقاح كورونا، مطالبًا الشعب المصري بتلقي تطعيمات لقاح كورونا.

وشدد وزير الأوقاف أن الوزارة حذرت من إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات أو الزوايا.