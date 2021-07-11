استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم

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فريق مختص يشرف عليها للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعمل صيانة وتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام.

وتمت الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، إضافة إلى نظام المراقبة التلفزيونية.

وقال المدير العام للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي: تمت صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت من مايكروفونات، وأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات وغيرها.

كذلك تمت صيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية مثل الكمبيوتر وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسة والساعات الفرعية.

وأكّد السلمي، أنه تم عمل صيانة وتشغيل لجميع مكونات نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها.

وتمت صيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة مثل الكمبيوترات والحساسات بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام،

كذلك التأكد من نظام وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS).

وتمت صيانة الوحدات بشكل كامل وفحص البرامج الخاصة بها والتأكد من سلامة جميع مكوناتها الداخلية وتغيير جميع البطاريات التالفة؛ إن وجد، ويتم عمل الاختبارات الضرورية لها.

وأضاف السلمي: تم فحص نظام السنترال لكامل الشبكة والتأكد من سلامة جميع الخطوط الداخلية والخارجية وفحص وصيانة جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالنظام، كما تمت صيانة وتشغيل جميع الكاميرات سواء كانت كاميرات متحركة أو ثابتة والتأكد من سلامة أجهزة التسجيل والشاشات الخاصة بالنظام.

واختتم السلمي، أن فريقاً مختصاً يشرف على هذه الأعمال؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل بالمواصفات العالمية، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرّفة، منوّهاً بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على هذه الأعمال.