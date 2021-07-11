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إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 11 يوليو 2021 09:12 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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