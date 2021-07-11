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إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 11 يوليو 2021 09:12 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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