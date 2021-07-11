تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

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شدد مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر على مسؤولي لجان امتحانات الثانوية العامة على ارتداء الطلاب للكمامات وخلو أجهزة التابلت من الشريحة حتى يتم السماح بالدخول للجان.

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل ١٩ لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد ٢٦٥٥ طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين.

وأشار وكيل التعليم إلى وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

وأضاف أن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقا لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء