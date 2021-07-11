أخبار عاجلة

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021 -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

Print
تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

شدد مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر على مسؤولي لجان امتحانات الثانوية العامة على ارتداء الطلاب للكمامات وخلو أجهزة التابلت من الشريحة حتى يتم السماح بالدخول للجان.

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل ١٩ لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد ٢٦٥٥ طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين.

وأشار وكيل التعليم إلى وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

وأضاف أن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقا لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021

زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020