وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- مجموعات صيدليات الأجزاخانة تعلن عن اليوم التوظيفي:

ورغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الأتية:-

1- مديرين الفرع (بكالوريوس صيدلة)

2- صيادلة خبره على الأقل سنه (بكالوريوس صيدلة)

3- مساعدين صيادلة خبره على الأقل ٣ سنوات في المجال

4- (امتلاك دراجة نارية- مؤهل متوسط على الاقل)مندوبين توصيل

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الشروط:

- ورديات متغيرة (مسائى – ليلي).

- تحديد موقف الجيش.

- تحديد موقف التكليف.

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *تدريب للعاملين*

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

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2- شركة كبرى مشهورة في مجال الاجهزة الكهربائية والالكترونية عن 9 وظائف متنوعة باكثر من 200 فرصة عمل

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1.فنى صيانة اجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

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2.فنى صيانة تكييف ( رئيس طقم )

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

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3.امين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

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4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى واعدادى ومحو امية

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6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

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شروط مشتركة

• يشترط خبرة في الوظائف الفنية

• يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

• يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

• السن من 18 إلى 35 عام – ذكور فقط

• اللياقة الصحية والبدنية

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مميزات وحقوق العمل:

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تامينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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3- شركة مترو ماركت (هايبرماركت) تطلب للتعين الوظائف الاتية::

١- كاشير

٢- مدخل بيانات

٣- متلقي طلبات

٤- بائع بقالة جافة

٥- جزار لحوم طازجة

٦- سماك

٧- بقال

٨- موظف خضار وفاكهة

٩- سائق دليفري

١٠- شيف مطبخ

١١- موظف امن

١٢- شيف مخبوزات

١٣- شيف سوشي

١٤- عامل نظافة

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مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة والقليوبية

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *ارباح شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا واختيار الوظيفة المناسبة وسيتم التواصل معك:

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4- فندق سانت ريجيس الماسة يطلب للتعيين:

1- فني رخام وسيراميك

تركيب وتصليح الرخام والسيراميك والبورسلين

2- فني سباك

مسؤول عن أعمال السباكة وتركيب جميع المواد الصحية واعمال الصيانة

3- عمال نظافة

مسؤول عن أعمال النظافة الخاصة بالفندق وغرف النزلاء

4-فني سلامة وصحة مهنية

يقوم بالاشراف الفنى على شؤون السلامة والصحة المهنية بالمنشأه

5-فني حمامات سباحة

إصلاح وصيانة حمامات السباحة وأنظمة المياه والفلاتر والمضخات

6-فني غلايات

متابعة وتشغيل الغلايات وملحقاتها وعمل القياسات اللازمة أثناء التشغيل

7-فني تكييفات

تركيب وصيانة معدات وأدوات أنظمة التكييف والتبريد والتدفئة

8-فني كهرباء

تنفيذ خطط توصيل الأسلاك الكهربائية وتجهيز وتثبيت الأجهزة الكهربائية والمعدات

9-مكوجي / عامل مغسلة

مسؤول عن كوي وتنظيف الملاب

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‎مكان العمل: بالعاصمه الادارية الجديدة

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‎مؤهل متوسط وعالي – إجادة اللغة الانجليزية – مظهر لائق

‎المزايا :

‎- المرتب حسب الخبرة

‎- ٨ ساعات عمل

‎- وسائل مواصلات

‎- وجبات

‎- تأمين صحي- تأمين إجتماعي

للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

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5- بي تك للتجاره والتوزيع تطلب للتعيين:

- مسؤول مبيعات (البيع داخل الفرع)

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مكان العمل: التجمع واكتوبر

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- خبره سنه ع الاقل في مجال المبيعات

- ذكور واناث

- جيد جدا بالانجليزية على الاقل

- حد اقصى للسن 28

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3000 ج + العمولة

- تامينات اجتماعيه وصحيه وع الحياه

- 8 ساعات عمل

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- شركة كاسا دي جيلاتو للكافيهات تعمل في تصنيع وبيع. الايس. كريم الإيطالي. عالي. الجودة تطلب للتعين:

شغل_طلبة_خريجين

1- باريستا

2- شيف / متخصص في. تصنيع الايس كريم وتورت الايسكريم

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مكان العمل: التجمع الخامس- ارابيلا بلازا مول

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الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي أو طالب

- خبرة في المطاعم أو الكافيهات

- حد اقصى للسن 32

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الحقوق والمميزات:

- المرتب مجزي + الكوميشين

- 9 ساعات عمل

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7- شركة المدينه للصناعات الدوائيه الغذائية تطلب للتعين:

1- اشرز Ushers

(تسويق لمنتجات هيلثي صحية – بالهايبرماركت الكبيرة بالقاهرة والجيزة)

2- مندوب مبيعات

(عرض قوائم المنتجات واسعارها على العملاء من هايبرماركت ومحلات ويتم التسليم من احد اخر- التجمع)

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مكان الشركة الرئيسي: التجمع الخامس

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الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: الاشرز 3000

المبيعات: 3500

- 8 ساعات عمل

- حوافز ربع سنوية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8- شركة كبيرة لسوفت وير التلفزيون تطلب للتعين:

- تلي سيلز Telesales

(بيع خدمات الشركة خلال التليفون)

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مكان العمل: شبرا مصر

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الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 1600 + 400 تارجت + 100 على كل اوردر

- 8 ساعات عمل

- حوافز ربع سنوية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9- براند توما للتجميل تطلب للتعيين:

1- مديري فروع

2- نائب مديرين

3- بائعين داخل الفرع

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مكان العمل: حدائق الاهرام

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الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمدير الفرع + عمولة + عمولة موسمية

نائب مدير 3500 + العمولة + عمولة موسمية

- المرتب 2500 إلى 3000 لوظيفة المبيعات + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10- شركة راية كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

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مكان العمل: المعادي

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 34 سنة

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الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الانجليزية

- يومين اجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من والي الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

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للأنضمام للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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11- فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال انتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة أو مؤهل في الوظائف السابقة

ذكور واناث

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مزايا الشركة:

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من والى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز انتاج – حوافز انتظام

3. تامين صحى – تامين اجتماعى – تامين على الحياة

4. يوجد سكن لللمغتربين

5. دار حضانة للامهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا في الاعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى: اضغط هنا

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لاى استفسار

01066680565

01066680563

01001600219

01063175500

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11- شركة بوجو بلس للخدمات على الانترنت (خصومات) تطلب للتعين:

- مبيعات خلال الهاتف (تلي سيلز)

عرض خدمات وخصومات الشركة على العملاء في التليفون

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مكان العمل: الزمالك

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب: 2500 + الكوميشين

- العمل من 9.30 ص إلى 6 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12- تو اس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي

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2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

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3- محاسب تكاليف (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

تسعير المنتجات التامة وذلك بناءاً على تقارير التكلفة وتقارير أسعار السوق.

• إتمام عمليات ومراحل التصنيع بداية من تحويل الخامات والأجور والتكاليف الأخرى وحتى الحصول على المنتجات التامة الصنع وتحويلها إلى المخزن الرئيسي.

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط أو عالي خريجين (وظيفة المحاسب كلية تجارة قسم محاسبة)

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبعات والمشتريات والمحاسبين في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

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الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المحاسب من 4000 إلى 6000

- تامينات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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13- شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات والمدخلات المستخدمة خلال الوردية. القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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14- شركة دومتى في القطاع التصنيع الغذائى

تطلب للتعين فورا بمصانعها بالسادس من اكتوبر

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عامل انتاج- ( خبرة وبدون خبرة ) ذكور فقط

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مكان العمل: 6 اكتوبر

توفر الشركة خطوط انتقال من محافظات ومناطق: ( الفيوم – الجيزة وضواحيها – بنى سويف – العياط )

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- السن يفضل من 18 إلى 30 عام

-المؤهل بداية من يقراء ويكتب حتي متوسط

- موقف للتجنيد

– 8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد 2250 صافى+ ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

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توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية مع بداية العمل

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى وسوف يتم الاتصال بك لتحديد مكان وميعاد المقابلة بالشركة

التسجيل: اضغط هنا

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15- شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

السن:- 18 إلى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي- وجبات – ملابس – سكن جيد

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:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى: اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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16- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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17- شركة كرتونة لتكنولوجيا المعلومات تطلب للتعين:

- مندوب تسويق خارجي

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مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

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الشروط:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة

-- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد اقصى للسن 35 سنة

-- يفضل من لدية دراجة نارية

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

-- عمولة مجزية بدون حد اقصي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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