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اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

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اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
وفق سلم الرواتب والمزايا عبر الموقع الإلكتروني ولمدة ٥ أيام وفقاً للشروط

اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، طرح ٤٤ وظيفة شاغرة بمكتب الخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز.

واشترطت "الوزارة" للتقدّم على الوظائف الشاغرة، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، وأن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة، اشترطت أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأخيراً ألا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.

وقالت "الوزارة": بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 1442/12/01 هـ ـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2021/07/11م، لمدة (5) أيام. كما ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وشدّدت على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وللتقديم:

‏https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/مرحلة%20أولى.aspx

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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