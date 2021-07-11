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تطهير وتعقيم اللجان امتحانات الدبلومات الثانوية العامة والأزهرية

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تطهير وتعقيم اللجان امتحانات الدبلومات الثانوية العامة والأزهرية تطهير وتعقيم اللجان امتحانات الدبلومات الثانوية العامة والأزهرية

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، بتطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية العامة والأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

أشار إلى تطهير وتعقيم مراكز توزيع الأسئلة والكنترولات واستراحات إقامة رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين.

المصرى اليوم

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