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«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. في وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

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«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021 «مرتفع وينتظر عودة البورصة».. في وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 11 يوليو 2021، الاستقرار عند الأسعار المرتفعة التي حققتها الجمعة، وذلك نتيجة لثبات سعر الذهب عالميًا، لوقف التداول بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية، يومى السبت والأحد.

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأحد، 897 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا.

وتنتظر أسعار الذهب عالميا، عودة البورصة والأسواق العالمية للعمل صباح غدا الاثنين، لتحدد مصير المعدن الأصفر، وحقق سعر الذهب قبل الإغلاق للإجازة الإسبوعية ارتفاعا ملحوظا بسبب إعلان الاحتياطى الفيدرالى، الجمعة، وجود عجز في المواد واختناق سلاسل الإمداد لعدد من الصناعات، وكذلك صعوبات في التوظيف مما يعيق التقدم الاقتصادى المتعافى حديثا من ، مما أثار الخوف في نفوس المستثمرين فإتجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن، وأنهت العقود الآجلة للذهب تعاملات الاسبوع، بزيادة قدرها 0.6%، لتحقق مكاسب للاسبوع الثالث على التوالى بنسبة 1.5%، كما زاد سعر التسليم الفورى للذهب بنسبة 0.4%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 798.31 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،808.53 $ .

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المصرى اليوم

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