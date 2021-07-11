الثانوية العامة .. 20 ألف طالب «أدبي» يؤدون امتحان اللغة العربية في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط مخاوف من تكرار سيناريو أمس لطلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، في الاسكندرية بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحانات.

وكلف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على إتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.